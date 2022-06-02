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Молдова має намір узаконити введення іноземних військ в країну

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Кишинів, Четвер 02 червня 2022 14:07
Молдова має намір узаконити введення іноземних військ в країну Фото: Молдова має намір узаконити введення іноземних військ в країну (facebook com frontex)
Автор: Валерія Поліщук

Уряд Молдови на тлі війни Росії проти України має намір узаконити введення іноземних військ в країну. Відповідний законопроект вже розробляється.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на молдовське видання Jurnal.

Основною метою документа є створення правової бази для направлення експертів FRONTEX для надання головній інспекції прикордонної поліції МВС Молдови необхідної підтримки в управлінні регіональною кризою і потоком біженців.

Всі супутні витрати, пов'язані з діяльністю експертів FRONTEX в Молдові, будуть покриті Європейським агентством прикордонної поліції і берегової охорони.

Опозиція розкритикувала розміщення контингенту FRONTEX на кордоні Молдови.

Відзначимо, що під час кризи з мігрантами на кордоні з Білоруссю послугами FRONTEX користувалися Литва і Латвія.

Нагадаємо, в Придністров'ї російські військові отримали завдання відновити військовий аеродром і техніку в Тирасполі.

Крім того, російські військові повідомили про новий-жовтий рівень небезпеки в Придністров'ї. До цього в регіоні був оголошений червоний рівень небезпеки.

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Молдова Війна Росії проти України
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