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Молдова намерена узаконить ввод иностранных войск в страну

Новина українською →
Кишенев, Четверг 02 июня 2022 14:07
Молдова намерена узаконить ввод иностранных войск в страну Фото: Молдова намерена узаконить ввод иностранных войск в страну (facebook com frontex)
Автор: Валерия Полищук

Правительство Молдовы на фоне войны России против Украины намерено узаконить ввод иностранных войск в страну. Соответствующий законопроект уже разрабатывается.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на молдовское издание Jurnal.

Основной целью документа является создание правовой базы для направления экспертов FRONTEX для оказания Главной инспекции пограничной полиции МВД Молдовы необходимой поддержки в управлении региональным кризисом и потоком беженцев.

Все сопутствующие расходы, связанные с деятельностью экспертов FRONTEX в Молдове, будут покрыты Европейским агентством пограничной полиции и береговой охраны.

Оппозиция раскритиковала размещение контингента FRONTEX на границе Молдовы.

Отметим, что во время кризиса с мигрантами на границе с Беларусью услугами FRONTEX пользовались Литва и Латвия.

Напомним, в Приднестровье российские военные получили задачу восстановить военный аэродром и технику в Тирасполе.

Кроме того, российские военные сообщили о новом - желтом уровне опасности в Приднестровье. До этого в регионе был объявлен красный уровень опасности.

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