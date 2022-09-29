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Молдова может отказаться от поставок "Газпрома". Рассматривает несколько сценариев

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Четверг 29 сентября 2022 17:45
Молдова может отказаться от поставок "Газпрома". Рассматривает несколько сценариев Фото: Молдова может отказаться от поставок "Газпрому" (pixabay.com)
Автор: Сергей Пышкин

"Газпром" до сих пор не подтвердил продолжение поставок газа в Молдову, несмотря на мировой газовый кризис. Страна рассматривает несколько сценариев выхода из ситуации.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на местное издание Ziarul de Gardа .

По словам министра инфраструктуры и регионального развития Молдовы Андрея Спину, в настоящее время Молдова ожидает от российского "Газпрома" выполнения условий контракта, подписанного осенью 2021 года. В то же время, чтобы уменьшить риски прекращения поставок природного газа, Молдова рассматривает несколько сценариев.

Спину добавил, что власти "закупают мазут для Termoelectrica, пополняют запасы газа, принимают меры по сокращению потребления". Тем временем Energocom уже готовится к закупке газа на рынке.

"Молдова - маленькая страна, но она заслуживает уважения от других стран мира, какими бы большими или маленькими они ни были. Наш первоочередной интерес состоит в том, чтобы молдавские граждане жили в мире, в безопасности, имели хорошие и стабильные доходы. Вот почему важно сопротивляться", - добавляет министр.

Напомним, РБК-Украина писала о том, что группа стран ЕС хочет побуждать Брюссель к установлению общеблокового потолка цен на газ.

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