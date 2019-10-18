Молдова домовилася про постачання газу в обхід України

Молдова домовилася з керівництвом російської компанії "Газпром" про поставки газу в обхід України. Про це у Facebook повідомив президент Молдови Ігор Додон.

За його словами, з "Газпромом" досягли принципової домовленості про продовження контракту на поставку природного газу з січня 2020 року.

"Хоча є надія на забезпечення транзиту російського газу по території України, підписання контракту з "Газпромом" передбачить і можливість отримання природного газу в будь-якій точці доставки, у тому числі на кордоні з іншими державами", - зазначив Додон.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Кабінет міністрів України доручив сприяти поставкам газу до Молдови без участі російського "Газпрому". Зокрема, мова йде про можливість поставок Кишиневу реверсного газу з країн Європейського союзу.

Раніше також стало відомо, що Україна збільшила транзит та імпорт газу. Всього за дев'ять місяців 2019 року імпортували до України 11,6 млрд кубометрів газу, що на 44% більше минулорічного обсягу. Транзит за аналогічний період збільшився на 1%.