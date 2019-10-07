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Україна збільшила транзит та імпорт газу

Новини » Економіка    07.10.2019 - 11:20
Україна збільшила транзит та імпорт газу
Фото: Укртрансгаз (utg.ua)

"Укртрансгаз" оприлюднив дані за 9 місяців 2019 року

Обсяги транспортування газу по території України з Російської Федерації в європейські країни і Молдову за січень-вересень 2019 року склали 64,3 млрд куб. м, що на 0,9 млрд куб. м або на 1% більше, ніж у минулому році. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу "Укртрансгазу".

За даними прес-служби, всього за дев'ять місяців 2019 року в Україну імпортовано 11,6 млрд куб. м гада, що більше на 44% аналогічного минулорічного обсягу.

У січні-вересні 2019 року в ПСГ було закачано 11,8 млрд куб. м газу, що більше на 34%, ніж протягом такого ж періоду 2018 року, а відбір з підземних сховищ склав 5,1 млрд куб. м газу, що менше на 29%. Станом на 1 жовтня 2019 року в ПСГ України зберігається 20,5 млрд куб. м блакитного палива. Це на 26% більше, ніж рік тому.

Надходження природного газу в ГТС від газовидобувних підприємств України з початку року і за станом на 1 жовтня 2019 року не змінилися 15,5 млрд куб. м.

Українським споживачам усіх категорій за січень-вересень 2019 року протранспортовано магістральними газопроводами 17,9 млрд куб. м газу, що на 7% менше аналогічного показника 2018 року. Загальне використання газу для виробничо-технологічних потреб скоротилося 4% до 2,7 млрд куб. м.

Україна збільшила транзит та імпорт газу

Нагадаємо, у 2018 році українським споживачам всіх категорій протранспортовано магістральними газопроводами 28,5 млрд куб м газу, що на 0,4% більше, ніж у 2017 році.

Відзначимо, Національний банк прогнозує, що в 2020 році транзит російського газу по території України скоротиться з 80 до 50 млрд кубометрів. За прогнозами НБУ, в наступному році можуть реалізуватися кілька сценаріїв в негативному аспекті. Однак у базовому сценарії НБУ закладено зниження обсягів транзиту через Україну.

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