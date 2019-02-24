У Молдові сьогодні проходять парламентські вибори

Вперше парламентські вибори в країні проходять за змішаною системою

В воскресенье, 24 февраля, в Молдове проходят выборы в парламент страны, а также референдум по сокращению количества депутатов и механизма их отзыва гражданами. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на noi.md.

Как сообщается, 2141 избирательный участок по всей стране открылся ровно в 07:00.

Отмечается, что это первый случай в Молдове, когда выборы проходят по смешанной избирательной системе: 50 депутатов избираются по партийным спискам, а 51 - по одномандатным округам.

Кроме того, за ходом парламентских выборов следят более 4 тысяч национальных и международных наблюдателей.

Напомним, ранее сообщалось, что во время общих президентских и парламентских выборов в Нигерии, которые происходили вчера, 23 февраля, были убиты по меньшей мере 16 человек.

Ранее, в нигерийском городе Порт-Харкорт после выступления действующего президента страны Мохаммаду Бухари в рамках предвыборной кампании произошла давка, в результате которой погибли по меньшей мере 14 человек.

Добавим, что президент Судана Омар аль-Башир распустил правительство и ввел в стране режим чрезвычайного положения сроком на один год. Также Аль-Башир попросил парламент страны отложить поправки к Конституции, которые позволят ему принимать участие в президентских выборах в 2020-м