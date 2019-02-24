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У Нігерії на виборах президента загинули 16 осіб

Новини » Надзвичайні події    24.02.2019 - 00:49
У Нігерії на виборах президента загинули 16 осіб
Фото: вибори в Нігерії (twitter.com/WAMCRadio)

По всій країні проводилися напади на виборчі дільниці

У Нігерії в день голосування на загальних президентських і парламентських виборах були вбиті щонайменше 16 осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Gulfnews.

зокрема, за даними громадської організації Situation Room, відомо про смерті у восьми штатах. Під час виборів спостерігалися порушення правил голосування і підпалу виборчих скриньок і документів в місті Лагос.

Також організація повідомляє про окремі повідомлення про насильство і напади на виборчі дільниці по всій країні. Так, в районі Яба в Лагосі на одній виборчій дільниці відбулися зіткнення, коли невідомі особи роздавали виборцям готівку.

Аналітичний центр SBM Intelligence зазначає, що з жовтня минулого року в країні відбулися 67 випадків насильства, які пов'язані з виборами. В цих сутичках загинули 233 людини.

Нагадаємо, у Нігерії в місті Порт-Харкорт після виступу чинного президента країни Мохаммада Бухарі у рамках передвиборної кампанії сталася тиснява, в результаті якої загинули щонайменше 14 осіб.

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