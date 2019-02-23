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Президент Судану розпустив уряд і запровадив режим НС

Новини » Політика    23.02.2019 - 03:15
Президент Судану розпустив уряд і запровадив режим НС
Фото: президент Судану Омар аль-Башир (bulawayo24)

У Судані з грудня 2018 тривають акції протесту з вимогою відставки Омара аль-Башира

Президент Судану Омар аль-Башир розпустив уряд і запровадив у країні режим надзвичайного стану строком на один рік. Про це він заявив під час телезвернення, передає РБК-Україна з посиланням на телеканал Al Jazeera.

Також Аль-Башир попросив парламент країни відкласти поправки до Конституції, які дозволять йому брати участь у президентських виборах у 2020-му

Свою заяву він зробив на тлі акцій протесту, які тривають з 19 грудня.

"Вимоги громадян про кращі умови життя законні", - заявив президент, закликавши сторони сісти за стіл переговорів.

Аль-Башир, з його слів, перебуває на боці "молоді, яка представляє майбутнє Судану".

Протести на півночі Судану спочатку виникли через різке зростання цін на хліб, але пізніше з'явилася вимога відставки аль-Башира, який править країною вже 30 років.

Нагадаємо, під час протестів у Судані в січні 2019 року загинули три людини. Для розгону демонстрантів на антиурядових протестах поліція використовує сльозогінний газ.

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