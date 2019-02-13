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У Нігерії в тисняві після виступу президента загинули 14 людей

Новини » Надзвичайні події    13.02.2019 - 04:42
У Нігерії в тисняві після виступу президента загинули 14 людей
Фото: мітинг у Нігерії (з відкритих джерел)

Передвиборний мітинг президента Мохаммаду Бухарі проходив на стадіоні

У Нігерії в місті Порт-Гаркорт після виступу чинного президента країни Мохаммаду Бухарі в рамках передвиборної кампанії сталася тиснява, в результаті якої загинули щонайменше 14 осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання Vanguard.

Передвиборний мітинг президента відбувався на стадіоні і тиснява почалася відразу після того, як Бухарі закінчив свою промову і покинув арену.

Представник однієї з лікарень міста повідомив, що спочатку кількість жертв становила шість осіб, проте з кожною годиною їх стає все більше.

У лікарні також розповіли, що зараз у відділенні невідкладної допомоги перебувають постраждалі, проте їх точна кількість не відома.

У суботу, 16 лютого, в Нігерії відбудуться загальні вибори, на яких будуть обиратися президент країни, члени сенату і депутати палати представників.

Нагадаємо, в грудні 2018 в Італії в результаті тисняви, яка виникла в нічному клубі міста Анкона, загинули 6 осіб. Паніка виникла через розпилення перцевого балончика.

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