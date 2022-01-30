Негода в Україні знеструмила 63 населені пункти у трьох областях
Фото: без світла залишилися 63 населені пункти (Віталій Носач, РБК-Україна)
В Україні 30 січня без світла залишилися 63 населені пункти у трьох областях. Причиною тому є погіршення погоди.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр ДСНС.
Так, станом на 07:00 внаслідок ускладнення погодних умов (пориви вітру, сніг) через спрацювання систем автоматичного захисту ЛЕП знеструмлено 63 населених пунктів у таких областях:
- Житомирська - 53,
- Хмельницька - 7,
- Закарпатська - 3.
До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.
Нагадаємо, погода в Україні сьогодні, 30 січня, буде переважно сніжною. На півдні місцями очікується мокрий сніг з дощем.