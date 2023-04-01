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Теплее нормы: Укргидрометцентр дал прогноз на апрель

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Украина, Суббота 01 апреля 2023 08:06
Теплее нормы: Укргидрометцентр дал прогноз на апрель Фото: синоптики прогнозируют теплый апрель (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

В апреле 2023 года средняя месячная температура в Украине прогнозируется в пределах от 9 до 13 тепла. Это на 1-1,5 градусов выше нормы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз, размещенный на сайте Укргидрометцентра.

По прогнозу синоптиков, в Карпатах ожидается 7-8 градусов тепла, что на 2 градуса выше нормы.

Месячное количество осадков ожидается 30-52 мм, в Карпатах 60-89 мм, что в пределах нормы.

Данные многолетних наблюдений свидетельствуют о том, что средняя месячная температура воздуха в апреле составляет 7-11 градусов тепла, в горах 2-6 градусов тепла.

Абсолютный минимум температуры составляет 3-16 градусов мороза, в северо-восточных областях и в Карпатах 17-22 градусов мороза; абсолютный максимум – 26-33 градусов тепла, в горах 21-2 градусов тепла.

Среднее месячное количество осадков составляет 22-62 мм, в Закарпатье и в Карпатах 65-84 мм, на высокогорье Карпат до 117 мм.

Напомним, среднегодовая температура в Киеве в 2022 году составила 9,7 градуса тепла, что на 0,7 градуса выше климатической нормы. Он занял седьмую строчку в рейтинге самых теплых с 1881 года.

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