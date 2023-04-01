Теплее нормы: Укргидрометцентр дал прогноз на апрель

В апреле 2023 года средняя месячная температура в Украине прогнозируется в пределах от 9 до 13 тепла. Это на 1-1,5 градусов выше нормы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз, размещенный на сайте Укргидрометцентра.

По прогнозу синоптиков, в Карпатах ожидается 7-8 градусов тепла, что на 2 градуса выше нормы. Месячное количество осадков ожидается 30-52 мм, в Карпатах 60-89 мм, что в пределах нормы. Данные многолетних наблюдений свидетельствуют о том, что средняя месячная температура воздуха в апреле составляет 7-11 градусов тепла, в горах 2-6 градусов тепла. Абсолютный минимум температуры составляет 3-16 градусов мороза, в северо-восточных областях и в Карпатах 17-22 градусов мороза; абсолютный максимум – 26-33 градусов тепла, в горах 21-2 градусов тепла. Среднее месячное количество осадков составляет 22-62 мм, в Закарпатье и в Карпатах 65-84 мм, на высокогорье Карпат до 117 мм.