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Мокрий сніг та шквальний вітер: в Одеській області знеструмлені населені пункти

Автор: Андрій Козловський

Станом на ранок понеділка в Одеській області через шквальний вітер, мокрий сніг та дощ без світла залишаються 11 населених пунктів. До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.

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Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Як повідомляється, у результаті ускладнення погодних умов населені пункти були знеструмлені у Лиманському районі. Там спрацювали системи захисту ліній електропередач.

У відомстві також зазначили, що відключення пов’язані з падінням опор ліній електропередач, які потребують триваліших ремонтних робіт. Під’їзд до місця робіт забезпечений.

Нагадаємо, 1 лютого у високогір'ї Івано-Франківської та Закарпатської областей існує загроза сходження лавин. Синоптики оголосили третій рівень небезпеки.

Крім того, сьогодні погода в Україні буде неоднорідною. Вдень місцями снігопади і мінусова температура, але на півдні та Лівобережній частині тепло і дощі.

Також РБК-Україна писало, що через новий сніжний циклон в Україні 1 лютого без світла можуть залишитись окремі населені пункти.

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