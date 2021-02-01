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Мокрый снег и шквальный ветер: в Одесской области обесточены населенные пункты

Автор: Андрей Козловский

По состоянию на утро понедельника в Одесской области из-за шквального ветра, мокрого снега и дождя без света остаются 11 населенных пунктов. К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

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Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Как сообщается, в результате осложнения погодных условий населенные пункты были обесточены в Лиманском районе. Там сработали системы защиты линий электропередач.

В ведомстве также отметили, что отключения связаны с падением опор линий электропередач, которые требуют более длительных ремонтных работ. Подъезд к месту работ обеспечен.

Напомним, 1 февраля на высокогорье Ивано-Франковской и Закарпатской областей существует угроза схода лавин. Синоптики объявили третий уровень опасности.

Кроме того, сегодня погода в Украине будет неоднородной. Днем местами снегопады и минусовая температура, но на юге и Левобережной части тепло и дожди.

Также РБК-Украина писало, что из-за нового снежного циклона в Украине 1 февраля без света могут остаться отдельные населенные пункты.

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