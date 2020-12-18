Мокрий сніг та відлига: погода на вихідні різко зміниться

Погода в Україні на вихідні - 19 та 20 грудня - покращиться. Синоптики прогнозують потепління, але буде мокрий сніг.

Про це повідомляє прес-служба Укргідрометцентру.

В суботу, 19 грудня, опади очікуються в Чернігівській, Сумській, Харківській та Полтавській областях, там від -1 до +2. У решті регіонів буде без опадів і тепліше - до +3 на півдні і до +5 на заході.

У Києві від 0 до +2.

У неділю, 20 грудня, в північних областях також можливі опади. Температура по країні не зміниться, але на сході вночі може опуститися до -4.

У Києві у неділю буде так само. Вдень від 0 до +2, і вночі від 0 до +2.

Нагадаємо, у більшості областях України очікується погіршення погодних умов. Дорожники попередили про сніг, дощ та тумани.

Раніше повідомлялось, що у п'ятницю погода в Україні буде похмурою, а температура повітря у деяких регіонах підніметься до +5, однак вночі переважно на всій території країни очікуються заморозки.

Також РБК-Україна писало, що синоптики оголосили штормове попередження в Україні на 18 грудня через сильний туман.