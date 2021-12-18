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Вдарять морози. В Україну йде різке похолодання до -19

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Україна, Субота 18 грудня 2021 13:10
Вдарять морози. В Україну йде різке похолодання до -19 Фото: в Україну йде різке похолодання (РБК-Україна)
Автор: Ирина Гамерская

Погода в Україні 21-22 грудня різко погіршиться. На сході країни вночі температура опуститься до -19 градусів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Укргідрометцентру.

Так, найближчими днями в Україні буде похмура погода зі снігом, але відносно тепла. Максимум уночі температура опуститься до -4 градусів.

Водночас, уже з 21 грудня по всій країні суттєво похолодає. На сході очікується до -10 градусів вдень, вночі -13, на півдні -4, вночі -6. У північних областях вдень очікується похолодання -11, вночі -14. На заході України до -7 вдень та до -10 ніч, у центральних областях вдень до -8, вночі до -12.

У Києві 21 грудня очікується до -12 уночі, вдень потеплішає до -7.

Вдарять морози. В Україну йде різке похолодання до -19

Фото: прогноз на 21 грудня

22 грудня мороз посилиться. До -19 похолодає вночі на сході країни, зокрема у Харківській та Луганській областях. У Донецькій області вночі очікується до -17. Вдень трохи потеплішає - максимальна температура вдень -13.

На півночі України 22 грудня очікується до -16, вдень до -11, у західних областях та на півдні вночі очікується до -14, а ось вдень -7, у центральних регіонах уночі до -16, вдень до -8.

У Києві стовпчики термометрів опустяться до -12 вночі, вдень -7.

Вдарять морози. В Україну йде різке похолодання до -19

Фото: прогноз на 22 грудня

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Вдарять морози. В Україну йде різке похолодання до -19
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