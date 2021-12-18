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У Карпатах - снігопади. Оголошено сніголавинну небезпеку

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Карпати, Субота 18 грудня 2021 09:18
У Карпатах - снігопади. Оголошено сніголавинну небезпеку Фото: у Карпатах снігопади (facebook.com)
Автор: Анастасія Рокитна

В Карпатах продовжуються снігопади. Є загроза сходження лавин.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на сайт ДСНС.

У зв'язку зі снігопадами 18-19 грудня, у горах Львівської та Iвано-Франкiвської, 19 грудня у високогір’ї Закарпатської областей очікується значна сніголавинна небезпека (3 рівень).

Зазначимо, у суботу в Україні будуть снігопади. Температура повітря опуститься до -4.

Нагадаємо, синоптики дали прогноз погоди на сьогодні.

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