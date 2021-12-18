У Карпатах - снігопади. Оголошено сніголавинну небезпеку
Фото: у Карпатах снігопади (facebook.com)
В Карпатах продовжуються снігопади. Є загроза сходження лавин.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на сайт ДСНС.
У зв'язку зі снігопадами 18-19 грудня, у горах Львівської та Iвано-Франкiвської, 19 грудня у високогір’ї Закарпатської областей очікується значна сніголавинна небезпека (3 рівень).
Зазначимо, у суботу в Україні будуть снігопади. Температура повітря опуститься до -4.
Нагадаємо, синоптики дали прогноз погоди на сьогодні.