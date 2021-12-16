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Туман та ожеледиця. Українців попередили про негоду

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Київ, Четвер 16 грудня 2021 08:31
Туман та ожеледиця. Українців попередили про негоду Фото: українців попередили про негоду (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

В ДСНС зробили чергове попередження про погіршення погоди в Україні, посилаючись на дані УкрГідрометцентру. Сьогодні очікується туман та ожеледиця.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу ДСНС.

Сьогодні вранці у західних та східних областях туман, видимість 200-500 м; на заході країни на дорогах ожеледиця (І рівень небезпечності, жовтий).

На сьогодні синоптики прогнозували, що в північних областях очікуються невеликі дощі, а на заході - з мокрим снігом. Місцями синоптики прогнозують туман, а на дорогах ожеледиця.

Нагадаємо, став відомий прогноз погоди в Україні до Дня святого Миколая.

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