ru ua
Ср, 23 лютого News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Нічні "мінуси" і дощ. Синоптики розповіли про погоду в Україні

Новость на русском →
Україна , Середа 23 лютого 2022 09:57
Нічні "мінуси" і дощ. Синоптики розповіли про погоду в Україні Фото: в Україні очікується дощова погода (facebook.com/ukrgmc.official)
Автор: Кароліна Гайдук

В Україні 24-25 лютого очікується хмарна погода, проте в деяких регіонах будуть опади у вигляді дощу. Йдеться про західні та східні області.

Про це повідомляє РБК-України, посилаючись на прес-службу Укргідрометцентру.

24 лютого

За даними Укргідрометцентру, на сході країни буде сонячна погода. Стовпчики термометрів вдень показуватимуть + 6...+8 градусів, а вночі очікуються морози 1 ... 3 градуси.

У Південному регіоні вдень + 7...+9 градусів, а вночі +1 ... +3 градуси. У Криму, а саме в місті Сімферополь, очікуються опади.

У західних областях сонячна і весняна погода. Вдень температура повітря буде + 5... + 7 градусів, а вночі -1...+1 градус.

У центральній частині України опадів не передбачається. Температура вдень + 6...+8 градусів, а вночі -1 ... -3 градуси.

На сході країни повітря прогріється до + 5 ... +7 градусів. У Луганській області пройде невеликий дощ.

У Києві 24 лютого сонячно, без опадів. Температура вдень + 6...+8 градусів, а вночі 0 ... -2 градуси.Нічні &quot;мінуси&quot; і дощ. Синоптики розповіли про погоду в Україні

25 лютого

Температура повітря в Західному регіоні складе + 6... + 8 градусів, а вночі -1...-3 градуси. При цьому опади очікуються в Луцьку та Рівному.

У південних і центральних областях триматиметься тепла погода, проте трохи хмарно. Вдень + 6...+ 8 градусів, а вночі -3 ... -5 градусів. Але в Дніпрі та Запоріжжі пройдуть дощі.

У північній частині країни очікуються опади. Дощі пройдуть у Донецьку, Луганську та Харкові. Стовпчики термометрів показуватимуть вдень + 4...+6 градусів, а вночі -1 ... +1 градус.

На півдні України буде тепла, хоч і хмарна погода. Температура вдень + 6...+8 градусів, а вночі 0 ... -2 градуси. У Херсоні та Сімферополі очікуються опади у вигляді дощу.

В українській столиці 25 лютого буде весняна погода. Вдень повітря прогріється до 6...8 градусів, а вночі синоптики обіцяють -2...-4 градусів. Нічні &quot;мінуси&quot; і дощ. Синоптики розповіли про погоду в Україні

Відзначимо, що 23 лютого на заході України очікується мокрий сніг з дощем, на решті території країни без опадів. При цьому температура повітря вдень прогріється до + 10 градусів.

Читайте РБК-Україна в Google News
Україна Укргидометцентр Погода
NEWS
Що буде далі з мінськими домовленостями? У Раді пояснили
Що буде далі з мінськими домовленостями? У Раді пояснили
DAILY
Шлях ескалації. Що чекає Україну після нового ультиматуму Путіна
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Шлях ескалації. Що чекає Україну після нового ультиматуму Путіна