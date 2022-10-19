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Мокрый снег завтра накроет часть Украины: где ждать непогоды

Фото: мокрый снег завтра накроет часть Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Руслан Гаращенко

В Украине в четверг, 20 октября, ожидается похолодание, в некоторых областях пройдет мокрый снег.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

И так, в четверг синоптики прогнозируют небольшой дождь в восточной части страны. При этом ночью в северных областях и в Карпатах местами ожидается мокрый снег. Лишь в Одесской, Николаевской и западных областях без осадков.

Согласно прогнозам синоптиков, днем температура воздуха в Украине будет колебаться от 5 до 10 градусов выше нуля. В Закарпатье - до +12, а в южной части страны дневная температура повысится до +9...+14 градусов.

Ночью столбик термометра покажет от 0 до +5, в южной части +4...+9.

Напомним, в среду, 19 октября в Украине похолодает. На большинстве территорий ожидаются дожди.

Ранее синоптик Наталка Диденко прогнозировала на новой неделе погодные качели. Она не исключила, что если в начале недели будет солнечно и без осадков, то в среду-четверг следует ожидать дожди, существенное похолодание и снег.

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