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Мокрий сніг завтра накриє частину України: де чекати на негоду

Фото: мокрий сніг завтра накриє частина України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Руслан Гаращенко

В Україні у четвер, 20 жовтня, очікується похолодання, у деяких областях пройде мокрий сніг.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Так, у четвер синоптики прогнозують невеликий дощ у східній частині країни. При цьому вночі у північних областях та у Карпатах місцями очікується мокрий сніг. Лише в Одеській, Миколаївській та західних областях без опадів.

Згідно з прогнозами синоптиків, вдень температура повітря в Україні коливатиметься від 5 до 10 градусів вище за нуль. На Закарпатті - до +12, а у південній частині країни денна температура підвищиться до +9...+14 градусів.

Вночі стовпчик термометра покаже від 0 до +5, у південній частині +4...+9.

Нагадаємо, у середу, 19 жовтня, в Україні похолодає. На більшості територій очікуються дощі.

Раніше синоптик Наталка Діденко прогнозувала на новому тижні погодну гойдалку. Вона не виключила, що якщо на початку тижня буде сонячно та без опадів, то у середу-четвер слід очікувати дощі, суттєве похолодання та сніг.

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