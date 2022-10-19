Мокрий сніг завтра накриє частину України: де чекати на негоду

В Україні у четвер, 20 жовтня, очікується похолодання, у деяких областях пройде мокрий сніг.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр .

Так, у четвер синоптики прогнозують невеликий дощ у східній частині країни. При цьому вночі у північних областях та у Карпатах місцями очікується мокрий сніг. Лише в Одеській, Миколаївській та західних областях без опадів.

Згідно з прогнозами синоптиків, вдень температура повітря в Україні коливатиметься від 5 до 10 градусів вище за нуль. На Закарпатті - до +12, а у південній частині країни денна температура підвищиться до +9...+14 градусів.

Вночі стовпчик термометра покаже від 0 до +5, у південній частині +4...+9.