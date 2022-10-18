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Задождит и похолодает. Синоптик дала прогноз погоды в Украине на завтра

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Украина, Вторник 18 октября 2022 15:49
Задождит и похолодает. Синоптик дала прогноз погоды в Украине на завтра Фото: синоптик дала прогноз погоды в Украине на 19 октября (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

В среду, 19 октября, в Украине похолодает. На большинстве территорий ожидаются дожди.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook синоптика Наталки Диденко.

"В среду Украину посетят холодные атмосферные фронты. На западе, севере, а вечером и местами на востоке пройдут небольшие дожди. В западных и северных областях усилится ветер", - рассказала она.

По ее словам, температура воздуха еще будет комфортной, однако начнется постепенное ее понижение, которое уже 20 октября достигнет +4...+10 градусов.

"Но завтра еще ожидается днем ​​+11...+16 градусов, на юге 16...+19 градусов", - добавила синоптик.

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В столице в среду, 19 октября, увеличится облачность, временами пройдет дождь.

"Температура воздуха в течение дня будет колебаться около +12...+14 градусов, а уже в четверг станет холоднее до +7...+9 градусов", - констатировала Диденко.

Напомним, ранее синоптик Наталка Диденко прогнозировала на новой неделе погодные качели. Она не исключила, что если в начале недели будет солнечно и без осадков, то в среду-четверг следует ожидать дожди, существенное похолодание и снег.

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