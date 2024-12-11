Гололед и снег. Как уберечь себя от травм: правила безопасности

В зимний период нужно быть особенно осторожными на дорогах во время гололеда. Соблюдение простых правил безопасности может уберечь вас от травм.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook МВД Украины.

Позаботиться о собственной безопасности во время гололеда необходимо еще до выхода из дома. Поскольку повреждения из-за падения могут быть очень серьезными.

Правила безопасности

Выбирайте удобную обувь с рельефной подошвой без каблука. Однако, если ваша обувь все равно скользит, можно приобрести специальные накладки-ледоходы или сделать их самостоятельно. Передвигайтесь медленно. Если вы почувствовали, что потеряли равновесие и падаете - быстро присядьте. Не держите руки в карманах, это увеличивает возможность падения и получения более тяжелых травм. Обходите замерзшие лужи, лестницы, склоны, металлические крышки люков и прочее. Если вы таки падаете, вам необходимо сгруппироваться, напрячь мышцы, а прикоснувшись к земле, обязательно перекатиться. Таким образом, удар растянется и потеряет свою силу при вращении. Держитесь подальше от края проезжей части и не перебегайте дорогу. Помните, что во время гололеда тормозной путь машины значительно увеличивается. То есть, если вы неожиданно выбежите на дорогу, авто может не успеть остановиться. Не выходите на улицу в нетрезвом состоянии.

Однако, если вы все же упали и нуждаетесь в помощи - обращайтесь в экстренные службы по номерам 101, 102, 103 или 112.