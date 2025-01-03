Чего нельзя делать при езде на авто по снегу: важные советы

Перерывы между снегопадами при нынешнем климате таковы, что даже в течение зимы водители успевают потерять навыки езды по заснеженной дороге. Вместе с автожурналистами rbc.ua вспоминаем, чего водителю нельзя делать, когда под колесами вместо шероховатого асфальта - снег.

Прежде всего напомним, что снег - это сразу несколько осложнений для автомобиля. Если он только что выпал и его много, он мешает ехать и машина может забуксовать и увязнуть. Когда снег давний и не был вовремя убран коммунальщиками, он бывает плотно укатанным до состояния гололеда, и тогда машине будет скользко. Еще одно очень неприятное состояние снега - когда он мокрый и вместе с большим количеством воды приобретает консистенцию каши (испытатели шин говорят шуга), которая одновременно и скользкая, и дает все шансы забуксовать, да еще и грозит аквапланированием.

Как ехать, когда на дороге снег

Итак, снегопад - это не обязательно скользкая поверхность под колесами. Тем не менее, один из необходимых для гололеда факторов он точно гарантирует - влага в большом количестве. А когда она замерзнет и превратится в лед, водитель спрогнозировать не может. Следовательно, первое правило движения после снегопада (или во время него): имея снег на дороге, надо управлять машиной так, как в настоящий гололед. При том возможно, что через несколько сотен метров пути ситуация прояснится и ехать можно будет более смело.

Чего нельзя делать за рулем на снегу:

двигаться быстро, как по сухому асфальту. Снег не только ухудшает сцепление с дорогой, он маскирует лед и ямы. Поэтому когда зимой на дороге лежит снег, ехать желательно как минимум вдвое медленнее езды по чистой дороге;

резко тормозить. При торможении на снегу колеса могут заблокироваться и пойти юзом даже при плюсовой температуре. Тормозить следует заблаговременно, и давить педаль плавно. Опытный водитель будет сначала замедляться, тормозя двигателем, и только после этого останавливать авто тормозной педалью. Конечно, на снегу надо держать больший запас дистанции по сравнению с летом;

вращать руль резким движением. Когда водитель сделает так на заснеженной поверхности, машина может не отреагировать на это действие. Или отреагировать, но задняя ось при этом сорвется в занос. Поэтому в поворотах лучше направлять машину по большому радиусу, не меняя скорость, при включенной передаче и при постоянных оборотах двигателя;

отправляться в дорогу с непрогретым двигателем. Пока двигатель холодный, его обороты могут держаться высокими даже при ненажатом акселераторе. Из-за этого на снегу и льду будет трудно сдвинуть машину с места, потому что колеса будут пробуксовывать. И тормозить двигателем при таких условиях тоже невозможно, а на скользкой дороге это очень большой минус;

отправляться в поездку с холодным салоном. В снегопад обязательно дождитесь, пока отопитель прогреет салон, что все окна очистились от намерзшего снега снаружи и от запотевания изнутри. Вероятность запотевания особенно велика во время снегопада, когда стекла охлаждаются снаружи падающим снегом.

Вкратце

Снег, навалившийся на дорогу, малоприятный для водителя фактор сам по себе. Но мало подготовиться к взаимодействию с ним - еще раз напоминаем, что он может скрывать под собой лед. Вычислить такой сюрприз можно самостоятельно, если вспомнить, не была ли дорога мокрой перед сегодняшним заморозком и снегопадом. И если это так, будьте уверены, что будете иметь не только снег, а в придачу еще и лед под ним. Особенно велика вероятность такого экстрима будет на мостах, эстакадах и открытых участках дороги, которые обдуваются морозным воздухом с разных сторон.