Мокрый снег и гололедица. Киев и область предупредили об опасной погоде
Жителей Киева и области предупредили об опасных метеорологических явлениях. До конца суток 22 января и ночью и утром 23 января ожидаются ухудшения погоды.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Украинского гидрометеорологического центра.
Жителей Киева и области предупредили, что в ближайшие часы ожидается налипание мокрого снега и появление гололеда на дорогах, что продержится до утра 23 января. В связи с этим объявлен первый уровень опасности, а именно - желтый.
В центре отметили, что такие погодные условия могут привести к осложнению работы энергетических, строительных и коммунальных предприятий, а также ухудшить ситуацию с движением транспорта.
Водителям и пешеходам рекомендуют быть осторожными и соблюдать меры безопасности.
Напомним, ранее РБК-Украина писало, чего нельзя делать при езде на авто по снегу.
Заметим, что пешеходам также в зимний период стоит быть особенно осторожными на дорогах. Соблюдение простых правил безопасности может уберечь вас от травм.
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