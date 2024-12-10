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Мокрый снег и гололед: киевлян предупредили об опасности на дорогах

Иллюстративное фото: киевлян предупредили о непогоде 10 декабря (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Кава

В ночь на 10 декабря в Киеве пошел мокрый снег. Коммунальные службы начали обработку дорог от предупреждения гололеда.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КГГА и Telegram-канал Киевской городской военной администрации.

В Киеве сегодня ожидается облачная погода. Также прогнозируется мокрый снег с дождем, налипание мокрого снега, на дорогах гололедица.

Именно поэтому объявлен желтый, первый, уровень погодной опасности. Погодные условия могут привести к осложнению движения транспорта на отдельных участках дорог.

Также для обработки дорожного покрытия привлечены 233 единицы спецтехники и 143 работника в составе 22 бригад по ручной уборке. Прежде всего специалисты обрабатывают и очищают городские дороги, мосты, путепроводы, спуски и подъемы.

Советуем водителям придерживаться простых, но действенных советов для безопасной поездки:

  • отказаться от рискованных маневров и скоростной езды;
  • снижать скорость, приближаясь к пешеходным переходам;
  • увеличить дистанцию между автомобилями;
  • при наличии противотуманных фар включить их вместе с ближним светом;
  • во время остановки обязательно включать аварийную световую сигнализацию;
  • пользоваться средствами пассивной безопасности, как для взрослых, так и для детей.

Пешеходам советуем:

  • быть внимательными и переходить дорогу только в определенных местах;
  • использовать световозвращающие элементы в одежде.

Потепление в Украине

Ранее в "Укргидрометцентре" сообщали, что пик потепления в Украине будет в ближайшие дни. Температура до +14 градусов поднимется уже на следующей неделе.

Однако, по данным синоптиков, сегодня в Украину придет влажная воздушная масса с мокрым снегом и дождем.

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