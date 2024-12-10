Мокрый снег и гололед: киевлян предупредили об опасности на дорогах

Потепление в Украине

Ранее в "Укргидрометцентре" сообщали, что пик потепления в Украине будет в ближайшие дни. Температура до +14 градусов поднимется уже на следующей неделе.

Однако, по данным синоптиков, сегодня в Украину придет влажная воздушная масса с мокрым снегом и дождем.

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