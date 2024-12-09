Мокрый снег с дождем. Синоптик рассказала, какую погоду ждать 10 декабря

Завтра, 10 декабря, в Украину придет влажная воздушная масса с мокрым снегом и дождем. На это будет влиять активный циклон.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз синоптика Наталки Диденко.

По ее данным, завтра ожидается ветер восточного и юго-восточного направлений. Он будет умеренный, однако временами возможны резкие порывы.

Температура воздуха ожидается в течение дня вторника в пределах 0-3 градусов тепла, в центральной части и в Донецкой области +2+5 градусов, на юге Украины +6+9, а в Крыму даже до +10+15 градусов.

Погода в Киеве

В Киеве, по словам Диденко, предполагается некомфортная погода с мокрым снегом, временами дождем и порывистым ветром. Ночью и днем температура воздуха будет примерно одинаковой - около нуля.

"Завтра - никакой тоненькой подошвы, разве что взять на работу переобуться. Куртку с капюшоном, и хотя и не очень холодно, однако шапка не помешает", - советует Диденко.

Потепление в Украине

По данным "Укргидрометцентра", пик потепления в Украине будет в ближайшие дни. Температура до +14 градусов поднимется уже на следующей неделе.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.