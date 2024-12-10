Мокрий сніг та ожеледь: киян попередили про небезпеку на дорогах

У Києві сьогодні очікується хмарна погода. Також прогнозується мокрий сніг із дощем, налипання мокрого снігу, на дорогах ожеледиця.

Саме тому оголошено жовтий, перший, рівень погодної небезпеки. Погодні умови можуть призвести до ускладнення руху транспорту на окремих ділянках доріг.

Також для обробки дорожнього покриття залучені 233 одиниці спецтехніки та 143 працівники у складі 22 бригад з ручного прибирання. Насамперед фахівці обробляють та очищають міські дороги, мости, шляхопроводи, спуски і підйоми.

Зокрема, раніше у поліції заявили, що водіям радять дотримуватися простих, але дієвих порад задля безпечної поїздки:

відмовитись від ризикованих маневрів та швидкісної їзди;

знижувати швидкість, наближаючись до пішохідних переходів;

збільшити дистанцію між автомобілями;

у разі наявності протитуманних фар увімкнути їх разом із ближнім світлом;

під час зупинки обов’язково вмикати аварійну світлову сигналізацію;

користуватись засобами пасивної безпеки, як для дорослих, так і для дітей.

А ось пішоходам радять: