Мокрий сніг та ожеледь: киян попередили про небезпеку на дорогах

У ніч на 10 грудня у Києві пішов мокрий сніг. Комунальні служби почали обробку доріг від ожеледиці.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КМДА та Telegram-канал Київської міської військової адміністрації.
У Києві сьогодні очікується хмарна погода. Також прогнозується мокрий сніг із дощем, налипання мокрого снігу, на дорогах ожеледиця.
Саме тому оголошено жовтий, перший, рівень погодної небезпеки. Погодні умови можуть призвести до ускладнення руху транспорту на окремих ділянках доріг.
Також для обробки дорожнього покриття залучені 233 одиниці спецтехніки та 143 працівники у складі 22 бригад з ручного прибирання. Насамперед фахівці обробляють та очищають міські дороги, мости, шляхопроводи, спуски і підйоми.
Зокрема, раніше у поліції заявили, що водіям радять дотримуватися простих, але дієвих порад задля безпечної поїздки:
А ось пішоходам радять:
Раніше в "Укргідрометцентрі" повідомляли, що пік потепління в Україні буде найближчими днями. Температура до +14 градусів підніметься вже з наступного тижня.
Однак за даними синоптиків, сьогодні в Україну прийде волога повітряна маса з мокрим снігом та дощем.
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