МОК утвердил проведение первой киберспортивной Олимпиады

Международный олимпийский комитет (МОК) окончательно одобрил проведение Олимпийских игр по киберспорту.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный X организации.
Сессия МОК единогласно одобрила проведение Олимпийских киберспортивных игр. Первые в истории Игры состоятся в 2025 году.
"Это действительно новая эра для МОК", – лаконично прокомментировал решение коллег-функционеров президент организации Томас Бах.
Вероятнее всего, хозяином первой киберспортивной Олимпиады станет Саудовская Аравия. Список дисциплин соревнований будет утвержден позже. Конкуренцию ближневосточному королевству составит Япония.
Олимпийские игры начнутся 26 июля. Продлятся соревнования до 11 августа. Цвета Украины на Олимпиаде будут защищать 140 атлетов в 23-х видах спорта. Сборная Украины выбрала лозунгом фразу The Will to Win ("Воля к победе").
В июне "Суспильне" анонсировало показ соревнований грядущей Олимпиады и Паралимпийских игр. Турниры будут транслировать региональные телеканалы общественного вещателя ("Суспильне Киев", "Суспильне Черновцы" и т. д.) и канал "Суспильне Спорт".
Президент НОК Вадим Гутцайт раскрыл размер призовых медалистов Олимпийских игр. Обладатели "золота" обогатятся на 125 тысяч долларов. Серебряные и бронзовые медалисты получат 100 тысяч и 80 тысяч "зеленых" соответственно.
К слову, ранее МОК утвердил окончательный список российских атлетов на Олимпиаде-2024.
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