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МОК утвердил проведение первой киберспортивной Олимпиады

Фото: Геймеры всего мира будут объединяться на киберспортивных Олимпийских играх (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Международный олимпийский комитет (МОК) окончательно одобрил проведение Олимпийских игр по киберспорту.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный X организации.

Сессия МОК единогласно одобрила проведение Олимпийских киберспортивных игр. Первые в истории Игры состоятся в 2025 году.

"Это действительно новая эра для МОК", – лаконично прокомментировал решение коллег-функционеров президент организации Томас Бах.

Вероятнее всего, хозяином первой киберспортивной Олимпиады станет Саудовская Аравия. Список дисциплин соревнований будет утвержден позже. Конкуренцию ближневосточному королевству составит Япония.

Что известно об Олимпийских играх-2024

Олимпийские игры начнутся 26 июля. Продлятся соревнования до 11 августа. Цвета Украины на Олимпиаде будут защищать 140 атлетов в 23-х видах спорта. Сборная Украины выбрала лозунгом фразу The Will to Win ("Воля к победе").

В июне "Суспильне" анонсировало показ соревнований грядущей Олимпиады и Паралимпийских игр. Турниры будут транслировать региональные телеканалы общественного вещателя ("Суспильне Киев", "Суспильне Черновцы" и т. д.) и канал "Суспильне Спорт".

Президент НОК Вадим Гутцайт раскрыл размер призовых медалистов Олимпийских игр. Обладатели "золота" обогатятся на 125 тысяч долларов. Серебряные и бронзовые медалисты получат 100 тысяч и 80 тысяч "зеленых" соответственно.

К слову, ранее МОК утвердил окончательный список российских атлетов на Олимпиаде-2024.

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