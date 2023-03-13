МОК предлагает поощрить российских спортсменов за их соучастие в геноциде, - Подоляк

Международный Олимпийский комитет предлагает миру поощрить российских спортсменов за их соучастие в геноциде, военных преступлениях и пропаганде насилия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter советника главы Офиса президента Украины Михаила Подоляка.

"МОК, требующий "автономии спорта", предлагает миру добровольно поощрить членов российских сборных за их соучастие в геноциде, военных преступлениях, пропаганде насилия… К сожалению, Бах промоутирует не спорт, а классический нацистский "триумф воли". Российский в этот раз…" , - написал Подоляк.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что правительство Британии призвало крупнейших спонсоров Олимпиады надавить на Международный олимпийский комитет, чтобы не допустить участия россиян и белорусов в соревнованиях.

Также ранее мы писали, что группа из 35 стран выступила против допуска россиян и белорусов к международным спортивным состязаниям из-за войны в Украине.

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