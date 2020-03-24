ЧС з легкої атлетики 2021 року можуть перенести заради Олімпіади

Фото: ЧС можуть відкласти в разі перенесення Олімпіади на літо 2021 року (worldathleticschamps.com)

Світова першість з легкої атлетики вперше пройде в США

Міжнародна федерація легкої атлетики (World Athletics) повідомила про готовність змінити дати проведення чемпіонату світу 2021 року, якщо літні Олімпійські ігри в Токіо будуть перенесені на наступний рік через ситуацію з коронавірусів. Про це повідомляє Reuters.

ЧС з легкої атлетики повинен пройти в американському місті Юджині з 6 по 15 серпня 2021 року. Прийдешнє світову першість - перше в історії, яке пройде на території США.

Раніше від участі в Олімпіаді 2020 року відмовилися Канада і Австралія. Обидві країни готові відправити своїх спортсменів на Ігри в наступному році.

До недавнього часу Міжнародний олімпійський комітет (МОК) твердо відмовлялися розглядати варіант зі скасуванням чи перенесенням змагань. Але під тиском спортивної громадськості організатори почали розробляти різні сценарії проведення Ігор і визначаться з долею змагання протягом наступних чотирьох тижнів.

Напередодні член МОК Дік Паунд заявив, що він має інформацію про прийняте організацією рішення перенести на інші дати літні Олімпійські ігри-2020. У прес-службі МОК цю заяву назвали особистою думкою Паунда.

Офіційний старт майбутньої Олімпіади призначений на 24 липня. Ігри триватимуть до 9 серпня.