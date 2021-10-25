Карантин в Україні: шість областей "червоних", чотири - "жовтих". Інші - "помаранчеві"

В Україні оновили дані щодо ситуації з коронавірусом в областях. У "червоній" зоні перебуває шість областей, а в "жовтій" - тільки чотири.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на прес-службу МОЗ .

"Червона" зона

Ця зона карантину з кожним тижден все більше розширюється. Сьогодні у "червоній" зоні шість регіонів:

Дніпропетровська,

Донецька,

Запорізька,

Одеська,

Сумська,

Херсонська.

Рівненська та Миколаївська області переходять до "червоної" зони карантину з 26 жовтня.

Показник завантаженості ліжок з киснем на критичному рівні в Житомирській, Миколаївській, Рівненській, Хмельницькій областях. Рівень госпіталізації високий майже у всіх регіонах, крім "жовтої" зони, Тернопольської та Черкаської областей.

"Помаранчева" зона

До цієї зони входить найбільше українських областей. У неї входять:

Київ,

Волинська область,

Житомирська,

Івано-Франківська,

Київська,

Луганська,

Львівська,

Миколаївська,

Сумська,

Ровенська.

Тернопільська,

Харківська,

Хмельницька,

Черкаська,

Чернівецька,

Чернігівська.

"Жовта" зона

Ця зона карантину стала найменшою. А саме: