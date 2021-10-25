ru ua
Пн, 25 жовтня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору

Карантин в Україні: шість областей "червоних", чотири - "жовтих". Інші - "помаранчеві"

Новость на русском →
Київ, Понеділок 25 жовтня 2021 09:19
Карантин в Україні: шість областей "червоних", чотири - "жовтих". Інші - "помаранчеві" Фото: в Україні в "червоній" зоні перебуває шість областей (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

В Україні оновили дані щодо ситуації з коронавірусом в областях. У "червоній" зоні перебуває шість областей, а в "жовтій" - тільки чотири.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу МОЗ.

"Червона" зона

Ця зона карантину з кожним тижден все більше розширюється. Сьогодні у "червоній" зоні шість регіонів:

  • Дніпропетровська,
  • Донецька,
  • Запорізька,
  • Одеська,
  • Сумська,
  • Херсонська.

Рівненська та Миколаївська області переходять до "червоної" зони карантину з 26 жовтня.

Показник завантаженості ліжок з киснем на критичному рівні в Житомирській, Миколаївській, Рівненській, Хмельницькій областях. Рівень госпіталізації високий майже у всіх регіонах, крім "жовтої" зони, Тернопольської та Черкаської областей.

"Помаранчева" зона

До цієї зони входить найбільше українських областей. У неї входять:

  • Київ,
  • Волинська область,
  • Житомирська,
  • Івано-Франківська,
  • Київська,
  • Луганська,
  • Львівська,
  • Миколаївська,
  • Сумська,
  • Ровенська.
  • Тернопільська,
  • Харківська,
  • Хмельницька,
  • Черкаська,
  • Чернівецька,
  • Чернігівська.

"Жовта" зона

Ця зона карантину стала найменшою. А саме:

  • Полтавська,
  • Кіровоградська,
  • Закарпатська,
  • Вінницька.

Карантин в Україні: шість областей &quot;червоних&quot;, чотири - &quot;жовтих&quot;. Інші - &quot;помаранчеві&quot;

Читайте РБК-Україна в Google News
Карантин
NEWS
Розмір штрафів будуть визначати по-новому: Мінсоцполітики анонсувало зміни
Розмір штрафів будуть визначати по-новому: Мінсоцполітики анонсувало зміни
DAILY
Секретар РНБО Олексій Данілов: Я за жорстку президентську республіку
Сергій Щербинаголовний редактор РБК-Україна Секретар РНБО Олексій Данілов: Я за жорстку президентську республіку