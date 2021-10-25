Карантин в Україні: шість областей "червоних", чотири - "жовтих". Інші - "помаранчеві"
Фото: в Україні в "червоній" зоні перебуває шість областей (Віталій Носач, РБК-Україна)
В Україні оновили дані щодо ситуації з коронавірусом в областях. У "червоній" зоні перебуває шість областей, а в "жовтій" - тільки чотири.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу МОЗ.
"Червона" зона
Ця зона карантину з кожним тижден все більше розширюється. Сьогодні у "червоній" зоні шість регіонів:
- Дніпропетровська,
- Донецька,
- Запорізька,
- Одеська,
- Сумська,
- Херсонська.
Рівненська та Миколаївська області переходять до "червоної" зони карантину з 26 жовтня.
Показник завантаженості ліжок з киснем на критичному рівні в Житомирській, Миколаївській, Рівненській, Хмельницькій областях. Рівень госпіталізації високий майже у всіх регіонах, крім "жовтої" зони, Тернопольської та Черкаської областей.
"Помаранчева" зона
До цієї зони входить найбільше українських областей. У неї входять:
- Київ,
- Волинська область,
- Житомирська,
- Івано-Франківська,
- Київська,
- Луганська,
- Львівська,
- Миколаївська,
- Сумська,
- Ровенська.
- Тернопільська,
- Харківська,
- Хмельницька,
- Черкаська,
- Чернівецька,
- Чернігівська.
"Жовта" зона
Ця зона карантину стала найменшою. А саме:
- Полтавська,
- Кіровоградська,
- Закарпатська,
- Вінницька.