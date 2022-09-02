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Чи можуть посторонні люди потрапити до укриття в школах: відповідь КМДА

Фото: у Києві стороннім не дозволяють користуватися укриттями в школах (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Уляна Безпалько

Сторонні особи, що не є учасниками освітнього процесу, не зможуть скористатися укриттями, які розташовані в навчальних закладах столиці. Це правило буде діяти під час військового стану для безпеки здобувачів й працівників закладів.

Про це йдеться у відповіді департаменту Муніципальної безпеки Київської міської державної адміністрації на запит РБК-Україна.

Таке рішення постійна комісія з питань техногенно екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій КМДА ухвалила ще 21 червня.

"... Прийнято рішення про визначення переліку споруд подвійного призначення та найпростіших укриттів у навчальних закладах Києва спільно з представниками ГУ ДСНС України у м. Києві і Департаменту муніципальної безпеки Київської міської державної адміністрації та забезпечити вивільнення приміщень закладів освіти від сторонніх осіб, що не є учасниками освітнього процесу, для створення безпечних умов перебування здобувачів освіти й працівників у закладах освіти під час військового стану", - повідомили в КМДА.

Нагадаємо, за словами мера столиці Віталія Кличка, цього року навчання у класах розпочали 138 тисяч школярів.

Також РБК-Україна показувало, як облаштували укриття у школах Києва.

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