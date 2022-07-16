RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Чи можуть HIMARS ударити по Криму та по яким цілям: відповідь ГУР

Фото: Україна може використати РСЗВ HIMARS проти російських об'єктів (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Україна може використовувати РСЗВ HIMARS проти російських об'єктів, розташованих у тимчасово анексованому Криму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву представника ГУР МО Вадима Скібіцького під час телемарафону.

"На сьогоднішній день Кримський півострів став хабом переміщення всієї техніки та озброєння, що йде з Російської Федерації до південних районів нашої держави. Це, перш за все, скупчення військової техніки, боєприпасів та матеріалів, які зосереджуються в Криму, а потім прямують для забезпечення російських окупаційних військ", – сказав він.

Скібіцький нагадав, що РФ активно використовує Чорноморський флот для завдання ударів по Україні.

"Насамперед, це системи "Калібр", фрегати, малі ракетні кораблі, підводні човни, які на постійній основі несуть бойове чергування, чекають на команди, а потім проводять пуски, попри час доби. За те, це теж одна з цілей, які необхідно вразити, щоб убезпечити громадян, наших об'єктів і взагалі України", - сказав він.

Нагадаємо, наприкінці червня в Україну прибули реактивні системи залпового вогню HIMARS. Тим часом США пообіцяли Києву передати новітні ППО і ще більше HIMARS.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Крим