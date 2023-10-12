Могли "сливать" данные ФСБ. Нидерланды проверяют российский сервис такси Yango

Нидерланды начали проверку российского мобильного приложения по вызову такси Yango в связи с возможной передачей данных европейских клиентов ФСБ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

Сервис такси Yango является частью российской компании "Яндекс". В последние дни он столкнулся с расследованием в соответствии с правилами защиты данных Евросоюза.

Власти выразили обеспокоенность относительно рисков, связанных с спорным законом, вступившим в силу 1 сентября, согласно которому властям РФ представляется доступ к данным, обработанным операторами такси.

"Мы можем подтвердить, что мы начали расследование по Yango", – сказал представитель нидерландского органа по защите данных в сообщении изданию.

Санкции против "Яндекса"

Ранее Национальное агентство по предотвращению коррупции Украины внесло ряд дочерних компаний Yandex в перечень кандидатов на санкции. Сообщается, что сервисы Yandex работают на российскую пропаганду и тесно сотрудничают с ФСБ, предоставляя им доступ к массиву частных данных пользователей.

Также мы писали, что регулятор защиты данных Финляндии ранее ввел запрет российской технологической группе Yandex и ее партнеру Ridetech на передачу в Россию личных данных клиентов приложения "Яндекса" для заказа поездок Yango.