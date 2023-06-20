Два дня на спасение. На месте крушения "Титаника" пропал батискаф с туристами: что известно

На месте крушения "Титаника" в Атлантическом океане пропал туристический батискаф. На борту находятся пять человек, и предполагается, что воздуха у них осталось всего на два дня.

РБК-Украина собрало все, что известно на данный момент.

Что произошло

Подводный аппарат туристического оператора OceanGate Expeditions потерял связь с кораблем сопровождения в воскресенье, 18 июня, спустя примерно 1 час и 45 минут после погружения. По заявлению оператора, у батискафа "Титан" есть 96-часовой запас кислорода на случай чрезвычайных ситуаций. Это означает, что у людей на борту осталось всего около двух дней на спасение.

Крупная поисково-спасательная операция проводится под руководством Береговой охраны США в 1,600 км на восток от мыса Кейп-Код и в 800 км к югу от канадского острова Ньюфаундленд.

Фото: район поисков туристического батискафа (news.sky.com)

Также сообщается, что с подводного аппарата был отправлен сигнал бедствия, но точное время сообщения пока неизвестно.

Кто на борту

На судне "Титан" находятся французский пилот подводного плавания Поль-Генри Наржеоле, гендиректор и основатель OceanGate Expeditions Стоктон Раш, британский миллиардер Хэмиш Хардинг, пакистанский бизнесмен Шахзада Давуд и его сын Сулейман.

Хардинг владеет компанией Action Aviation, которая покупает и продает самолеты. В июне 2022 года был в числе космических туристов на борту корабля Blue Origin. Он также был одним из первых, кто побывал в самой глубокой известной точке Земли - Челленджер Дип в Тихом океане.

Два дня назад он объявил в социальной сети, что присоединился к экспедиции в качестве специалиста. По его словам, из-за самой суровой зимы на Ньюфаундленде за последние 40 лет эта миссия могла стать единственной пилотируемой в 2023 году.

Канадский дайвер-исследователь Наржеоле ранее возглавлял несколько экспедиций на "Титаник" и занимался восстановлением артефактов с затонувшего корабля. Шахзада Давуд является доверенным лицом исследовательской организации Институт SETI и вице-председателем корпорации Dawood Hercules, входящей в группу Dawood Group.

Еще один представитель OceanGate Expeditions Дэвид Конкэннон отменил участие в экспедиции в последнюю минуту.

Что говорит оператор

Компания OceanGate Expeditions со вчерашнего дня не публиковала никакой информации о пропавших без вести. Последнее сообщение было посвящено тому, что она "изучает и мобилизует все варианты", чтобы безопасно вернуть тех, кто находится на борту.

"Мы глубоко благодарны за помощь, которую мы получили от нескольких государственных учреждений и глубоководных компаний в наших усилиях по восстановлению контакта с подводным аппаратом", - отметил оператор.

Что известно о батискафе

"Титан" - это небольшая подводная лодка. Оператор OceanGate предлагает туры стоимостью более 250 тысяч долларов, обычно экспедиция включает одного пилота, "эксперта содержания" и трех туристов.

Батискаф способен погружаться на глубину почти 4 км с комфортным запасом прочности. Обломки "Титаника" лежат на глубине 3,8 км, и подлодке нужно около двух часов, чтобы опуститься к затонувшему кораблю.

Судно весит более 10 т, во время миссии оно посылает сигналы каждые 15 минут. На момент подачи заявки на туристические экспедиции "Титан" совершил более 50 испытательных погружений.

NOTICIA: Desaparece el submarino Titán de la empresa #OceanGate con 5 personas a bordo en el Océano Atlántico, durante una expedición a los restos del Titanic



El sumergible de fibra de carbono tenía un suministro de oxígeno para 96 horas cuando partió el domingo pic.twitter.com/ahT9KJjL5O — Daily Crypto (@Daily_Cripto) June 20, 2023

В отличие от обычной подводной лодки это не автономный корабль. Батискаф полагается на внешнюю поддержку, такую как надводное судно, команда на берегу или иногда более крупную подводную лодку. Для связи также используется оборудование Starlink.

Как его ищут

Помимо корабля сопровождения "Полярный принц" из гражданских судов на месте поисков находится трубоукладчик Deep Energy. Его команда с помощью своих камер обследует морское дно.

Береговая охрана США сообщила, что за ночь обследовала район "размером с Коннектикут". Объединенное командование также использует самолет канадских вооруженных сил, который сбрасывает гидроакустические буи для выявления любых звуков подводного аппарата.

Американские C-130 Hercules часами прочесывают поверхность в надежде обнаружить всплывший "Титан". По состоянию на 20 июня Береговая охрана США расширяет зону поисков.

В Министерстве обороны Великобритании отметили, что отслеживают инцидент с "Титаном". И готовы прийти на помощь с учетом опыта участия в системе спасения подводных лодок НАТО (NSRS).

Однако глубина, на которую погрузился батискаф, значительно превышает порог безопасности. Подводный аппарат NSRS может работать максимум на глубине до 1 км.

По словам контр-адмирала в отставке Криса Парри, потеря связи была бы оптимистичным вариантом, но на большой глубине батискаф мог и запутаться в обломках "Титаника".

"Там мог произойти катастрофический сбой. Ответа мы пока не знаем", - добавил он.

Он также отмечает, что из-за рельефа морского дна сложно различать объекты с помощью гидролокатора на месте крушения "Титаника".

Почему батискаф сложно найти

"Титан" нельзя открыть изнутри, и наиболее благоприятный сценарий заключается в том, чтобы он мог всплыть и дрейфовать на воде. В противном случае найти его можно лишь с помощью гидролокатора, что снижает шансы на выживание.

Один из бывших пассажиров батискафа Дэвид Пог в комментарии Sky News отметил, что в одиночку у экипажа нет шансов на спасение. Подводный аппарат OceanGate заперт болтами снаружи и открыть его может только внешняя команда.

По словам эксперта по подводным лодкам Университета Аделаиды Эрика Фузила, поиск осложняется ограниченными возможностями подводной связи. В то время как на поверхности крупный объект можно быстро обнаружить с помощью радаров.

Под водой лучи таких радаров поглощаются в пределах нескольких метров. Это также означает, что спасателям, например, недоступен GPS. Эксперт добавил, что "Титан" полагается только на датчики акустического звука и базовые средства связи, такие как текстовые сообщения.

Что еще грозит экипажу

Представитель компании RMS Titanic (компании с эксклюзивными правами на исследование места крушения "Титаника") Дэвид Галло считает, что спасатели находятся в гонке со временем. И если батискаф не поврежден, то экипаж помимо нехватки кислорода может столкнуться с переохлаждением.

"Там очень глубоко, это похоже на посещение другой планеты, это не то, что люди думают. Это холодная среда с высоким давлением", - добавил он.

Катастрофа "Титаника"

Пассажирский лайнер "Титаник" был самым большим кораблем своего времени. В 1912 году он столкнулся с айсбергом во время своего первого рейса из Саутгемптона в Нью-Йорк. Из 2200 пассажиров и членов экипажа погибли более 1500.

Затонувший корабль обнаружили в 1985 году и с тех пор его активно изучают. Гибель "Титаника" остается одной из самых известных катастроф, о ней написаны сотни книг, сняты документальные и художественные фильмы.

Экскурсионные туры начали проводиться в 2022 году. Перед экспедицией туристы проходят видео-интервью и заполняют специальную анкету, в которой соглашаются со всеми возможными рисками.