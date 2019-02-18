Могеріні розповіла, коли ЄС введе санкції проти РФ

ЄС введе санкції проти 8 росіян, які брали участь у захопленні українських кораблів

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини заявила, что Евросоюз примет единогласное решение по новым санкциям против России в ближайшие недели. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Европарламента.

Могерини отметила, что ЕС введет санкции против 8 россиян, которые участвовали в захвате украинских кораблей в Керченском проливе.

"В ближайшие недели будет единогласное решение ЕС по новым санкциям за события в Керченском проливе", - заявила она.



Могерини добавила, что ЕС не видит позитивного развития ситуации на месте, поэтому сохраняет единство в отношении продления санкций.

"Опять же, мы желаем увидеть только позитивное развитие ситуации, и мы всегда будем готовы пересмотреть это (вопрос санкций против России, - ред.). Но в настоящий момент мы видим, скорее, только противоположные и более негативные события", - отметила она.

Напомним, на встрече "друзей Украины" в Брюсселе заявили о необходимости Евросоюза подготовить ответ на действия Российской Федерации в Черном море.

Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что "азовский пакет" санкций против России одобрят в начале недели.

РБК-Украина писало, что Европейский союз и США работают над новыми санкциями в отношении России в ответ на задержание украинских моряков.