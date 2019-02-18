У Євросоюзі заявили про підготовку відповіді на дії РФ у Чорному морі

Фото: зустріч "друзів України" в Брюсселі (twitter.com/KaterynaZelenko)

У Брюсселі відбулася зустріч "друзів України"

На зустрічі "друзів України" у Брюсселі заявили про необхідність Євросоюзу підготувати відповідь на дії Російської Федерації в Чорному морі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter заступника голови МЗС України Олексія Макєєва.

За його словами, на сьогоднішній зустрічі прозвучали тези про те, що Україна сьогодні є зовсім іншою країною, ніж п'ять років тому. Крім того, представники Євросоюзу наголосили на необхідності комплексної відповіді на "руйнівні дії" Росії в Чорному морі, а також відновлення свободи судноплавства в Керченській протоці.

Також повідомляється, що міністр закордонних справ Павло Клімкін поінформував європейських колег про прогрес України у впровадженні реформ, російську агресію, а також наголосив на необхідності звільнення захоплених моряків і політв'язнів.

Фото: зустріч "друзів України" в Брюсселі (twitter.com/KaterynaZelenko)

Нагадаємо, раніше Литва закликала Європейський союз посилити санкції проти Росії.

До цього міністр закордонних справ України Павло Клімкін закликав країни ЄС протидіяти Росії. Також він зазначив, що така ж як і в Керченській протоці ситуація може статися і в Балтійському регіоні, якщо Москва вирішить захистити свій проект "Північний потік-2".