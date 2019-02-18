ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У Євросоюзі заявили про підготовку відповіді на дії РФ у Чорному морі

Новини » Політика    18.02.2019 - 11:19
У Євросоюзі заявили про підготовку відповіді на дії РФ у Чорному морі
Фото: зустріч "друзів України" в Брюсселі (twitter.com/KaterynaZelenko)

У Брюсселі відбулася зустріч "друзів України"

На зустрічі "друзів України" у Брюсселі заявили про необхідність Євросоюзу підготувати відповідь на дії Російської Федерації в Чорному морі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter заступника голови МЗС України Олексія Макєєва.

За його словами, на сьогоднішній зустрічі прозвучали тези про те, що Україна сьогодні є зовсім іншою країною, ніж п'ять років тому. Крім того, представники Євросоюзу наголосили на необхідності комплексної відповіді на "руйнівні дії" Росії в Чорному морі, а також відновлення свободи судноплавства в Керченській протоці.

У Євросоюзі заявили про підготовку відповіді на дії РФ у Чорному морі

Також повідомляється, що міністр закордонних справ Павло Клімкін поінформував європейських колег про прогрес України у впровадженні реформ, російську агресію, а також наголосив на необхідності звільнення захоплених моряків і політв'язнів.

 

Фото: зустріч "друзів України" в Брюсселі (twitter.com/KaterynaZelenko)

Нагадаємо, раніше Литва закликала Європейський союз посилити санкції проти Росії.

До цього міністр закордонних справ України Павло Клімкін закликав країни ЄС протидіяти Росії. Також він зазначив, що така ж як і в Керченській протоці ситуація може статися і в Балтійському регіоні, якщо Москва вирішить захистити свій проект "Північний потік-2".

 

Лавров назвав главу британського Міноборони "міністром війни"
Новини України ЕвросоюзМЗСРосійська ФедераціяЧорне море
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся