Могеріні розповіла, коли ЄС введе санкції проти РФ

ЄС введе санкції проти 8 росіян, які брали участь у захопленні українських кораблів
Верховний представник Євросоюзу із закордонних справ і політики безпеки Федеріка Могеріні заявила, що Євросоюз прийме одноголосне рішення нових санкцій проти Росії в найближчі тижні. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу Європарламенту.
Могеріні зазначила, що ЄС введе санкції проти 8 росіян, які брали участь у захопленні українських кораблів у Керченській протоці.
"У найближчі тижні буде одностайне рішення ЄС по новим санкціям через події в Керченській протоці", - заявила вона.
Могеріні додала, що ЄС не бачить позитивного розвитку ситуації на місці, тому зберігає єдність щодо продовження санкцій.
"Знову ж, ми бажаємо побачити тільки позитивний розвиток ситуації, і ми завжди будемо готові переглянути це (питання санкцій проти Росії, - ред.). Але зараз ми бачимо, скоріше, тільки протилежні і більш негативні події", - зазначила вона.
Нагадаємо, на зустрічі "друзів України" у Брюсселі заявили про необхідність Євросоюзу підготувати відповідь на дії Російської Федерації в Чорному морі.
Раніше президент України Петро Порошенко заявив, що "азовський пакет" санкцій проти Росії схвалять на початку тижня.
РБК-Україна писало, що Європейський союз і США працюють над новими санкціями щодо Росії у відповідь на затримання українських моряків.