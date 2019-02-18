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Могеріні розповіла, коли ЄС введе санкції проти РФ

Новини » Політика    18.02.2019 - 12:20
Могеріні розповіла, коли ЄС введе санкції проти РФ
Фото: Федеріка Могерини (flickr.com/european_parliament)

ЄС введе санкції проти 8 росіян, які брали участь у захопленні українських кораблів

Верховний представник Євросоюзу із закордонних справ і політики безпеки Федеріка Могеріні заявила, що Євросоюз прийме одноголосне рішення нових санкцій проти Росії в найближчі тижні. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу Європарламенту.

Могеріні зазначила, що ЄС введе санкції проти 8 росіян, які брали участь у захопленні українських кораблів у Керченській протоці.

"У найближчі тижні буде одностайне рішення ЄС по новим санкціям через події в Керченській протоці", - заявила вона.

Могеріні додала, що ЄС не бачить позитивного розвитку ситуації на місці, тому зберігає єдність щодо продовження санкцій.

"Знову ж, ми бажаємо побачити тільки позитивний розвиток ситуації, і ми завжди будемо готові переглянути це (питання санкцій проти Росії, - ред.). Але зараз ми бачимо, скоріше, тільки протилежні і більш негативні події", - зазначила вона.

Нагадаємо, на зустрічі "друзів України" у Брюсселі заявили про необхідність Євросоюзу підготувати відповідь на дії Російської Федерації в Чорному морі.

Раніше президент України Петро Порошенко заявив, що "азовський пакет" санкцій проти Росії схвалять на початку тижня.

РБК-Україна писало, що Європейський союз і США працюють над новими санкціями щодо Росії у відповідь на затримання українських моряків.

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