"Мои волосы должны быть идеальными". Трамп отменил ограничения на напор воды в кранах США

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico .

Трамп поручил министру энергетики США Крису Райту отменить правила времен бывших президентов Барака Обамы и Джо Байдена, которые ограничивают давление воды в душевых насадках. В частности, он возмущался из-за стандартов эффективности, которые, по его словам, мешают ему ухаживать за своими "идеальными волосами".

"Лично я люблю принимать хороший душ, ухаживать за своими прекрасными волосами. Я должен стоять под душем 15 минут, чтобы они хоть немного намокли. Вода капает - кап-кап-кап. Это просто абсурд", - заявил Трамп журналистам во время подписания указа в Овальном кабинете.

В пояснительной записке к указу Белый дом представил нововведение как попытку Трампа отменить чрезмерное регулирование, которое "душит американскую экономику, укрепляет бюрократию и подавляет личную свободу".

Впрочем, американский президент уже давно выступает против политики, направленной на сохранение воды в санузлах.

"Мои волосы - не знаю, как у вас, но они должны быть идеальными, идеальными", - говорил он возле Белого дома в 2020 году.

В августе 2020 года Министерство энергетики США инициировало изменение правил, которое позволяло отдельным насадкам душа, а не всей душевой головке, подавать до 2,5 галлонов воды в минуту. Администрация Байдена объявила о планах отменить это правило в июле 2021 года.

Как указано в документе Белого дома: "война за души продолжается".

"Я становлюсь под душ, хочу, чтобы мои прекрасные волосы хорошо намыливались. Я наношу лучшее средство, которое только можно купить, заливаю его себе на голову. Включаю воду - а она, черт возьми, едва капает. Я не могу смыть средство с волос. Это ужасно", - сказал Трамп на мероприятии Turning Point Action в Детройте в июне 2024 года.