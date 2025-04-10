"Мои волосы должны быть идеальными". Трамп отменил ограничения на напор воды в кранах США
Президент США Дональд Трамп подписал новый указ, который призван "отменить войну левых против давления воды".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.
Трамп поручил министру энергетики США Крису Райту отменить правила времен бывших президентов Барака Обамы и Джо Байдена, которые ограничивают давление воды в душевых насадках. В частности, он возмущался из-за стандартов эффективности, которые, по его словам, мешают ему ухаживать за своими "идеальными волосами".
"Лично я люблю принимать хороший душ, ухаживать за своими прекрасными волосами. Я должен стоять под душем 15 минут, чтобы они хоть немного намокли. Вода капает - кап-кап-кап. Это просто абсурд", - заявил Трамп журналистам во время подписания указа в Овальном кабинете.
В пояснительной записке к указу Белый дом представил нововведение как попытку Трампа отменить чрезмерное регулирование, которое "душит американскую экономику, укрепляет бюрократию и подавляет личную свободу".
Впрочем, американский президент уже давно выступает против политики, направленной на сохранение воды в санузлах.
"Мои волосы - не знаю, как у вас, но они должны быть идеальными, идеальными", - говорил он возле Белого дома в 2020 году.
В августе 2020 года Министерство энергетики США инициировало изменение правил, которое позволяло отдельным насадкам душа, а не всей душевой головке, подавать до 2,5 галлонов воды в минуту. Администрация Байдена объявила о планах отменить это правило в июле 2021 года.
Как указано в документе Белого дома: "война за души продолжается".
"Я становлюсь под душ, хочу, чтобы мои прекрасные волосы хорошо намыливались. Я наношу лучшее средство, которое только можно купить, заливаю его себе на голову. Включаю воду - а она, черт возьми, едва капает. Я не могу смыть средство с волос. Это ужасно", - сказал Трамп на мероприятии Turning Point Action в Детройте в июне 2024 года.
Тарифы Трампа
2 апреля президент США Дональд Трамп подписал указ о введении пошлин на импорт товаров из более чем 180 стран. По его словам, этот шаг является ответом на "несправедливые тарифы", которые другие государства накладывают на американские продукты.
Согласно документу, для определенных стран будут установлены взаимные пошлины в пределах от 11% до 48%, а для остальных - "базовая" ставка на уровне 10%.
Аналитики оценивают, что цены на потребительские товары, в частности на iPhone, могут вырасти на 30-40%, если Apple решит перенести дополнительные расходы на покупателей.
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