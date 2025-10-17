Модно и тепло: Лилия Ребрик показала осенний "лук", который легко повторить

Какой "лук" выбрала Ребрик

Центральным элементом лука стала объемная стеганая куртка темно-зеленого оттенка - классика сезона в современном прочтении. Куртка имеет оверсайз-крой, что придает вещи визуальную мягкость и уют. Ее свободная форма контрастирует с элегантным и более струящимся низом, создавая выразительную игру силуэтов.

Под курткой - комплект в тон: вязаный свитер с длинными рукавами и атласная юбка, которая придает образу женственности.

Завершают лук черные ботильоны на тонком каблуке, что делает образ универсальным как для прогулки по городу, так и для неформальной встречи или свидания.

Лилия Ребрик показала модный лук (скриншот)

Почему это работает

Монохром - ключ к изысканности

Монохромные образы, которые состоят из вещей одного цвета, но разных фактур - безоговорочный тренд сезона. Такой прием позволяет создать дорогостоящий и одновременно сдержанный вид. В случае с образом Ребрик - глубокий зеленый работает на создание спокойного, но выразительного настроения.

Контраст фактур

Дутая текстура верхней одежды сочетается с гладким атласом юбки. Это не только придает многослойность, но и делает образ более "живым" - в нем нет однообразия, а есть ритм и динамика.

Игра силуэтов

Объемная куртка в паре с легкой юбкой создает визуальный баланс. Верх придает объем, а низ вытягивает фигуру, делая ее более гармоничной. Это отличный пример, как работать с пропорциями, не изменяя собственному стилю.

Смена обуви - смена образа

Черные каблуки придают образу гламура, однако их можно заменить на массивные ботинки или кроссовки - и образ превратится в более функциональный - для ежедневного ношения.

Лилия Ребрик (скриншот)

Лилия Ребрик демонстрирует, как оставаться стильной даже в прохладную погоду и не жертвовать комфортом.

Ее образ не только пример удачной стилизации, но и источник вдохновения для тех, кто ищет универсальные и трендовые решения на каждый день.

Образ Лилии в очередной раз доказывает: мода - это не только вещи, а ощущения себя в них. Этой осенью следует делать ставку на сложные оттенки, контрастные фактуры и сознательный подход к сочетанию стилей.