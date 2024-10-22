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Моди на встрече с Путиным: готовы содействовать "урегулированию конфликта" в Украине

Фото: премьер Индии Нарендра Моди и российский диктатор Владимир Путин (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Индия готова содействовать "урегулированию конфликта" в Украине. Такие проблемы необходимо решить мирными способами.

Об этом на встрече с российским диктатором Владимиром Путиным заявил премьер-министр Индии Нарендра Моди, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "РИА-Новости".

Моди рассказал, что он "регулярно" находится в контакте с Путиным насчет "продолжающегося конфликта между Украиной и Россией". 

По словам премьера, Индия считает, что такие "конфликты" нужно решать мирными способами. Его страна полностью поддерживает "скорейшее восстановление мира и стабильности". 

"Во всех наших усилиях мы отдаем приоритетное значение человечеству, и мы готовы оказать любое возможное содействие и в будущем", - заверил Моди. 

Позиция Индии

Напомним, Индия продолжает налаживать отношения как с Украиной, так и с Россией. Она не заняла жесткой позиции насчет полномасштабного вторжения российских оккупантов на украинскую территорию.

При этом в прошлом месяце посол Украины в Индии Александр Полищук заявил, что Киев хочет, чтобы Индия была модератором переговором между Россией и Украиной.

В то же время Politico cо ссылкой на высокопоставленного чиновника Украины писало, что Киев ожидает от Индии помощи для заключения мирного соглашения с Россией.

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