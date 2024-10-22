Моді на зустрічі з Путіним: готові сприяти "врегулюванню конфлікту" в Україні

Моді розповів, що він "регулярно" перебуває в контакті з Путіним щодо "тривалого конфлікту між Україною та Росією".

За словами прем'єра, Індія вважає, що такі "конфлікти" слід вирішувати мирними способами. Його країна повністю підтримує "швидке відновлення миру та стабільності".

"У всіх наших зусиллях ми віддаємо пріоритетне значення людству, і ми готові чинити будь-яке можливе сприяння і в майбутньому", - запевнив Моді.