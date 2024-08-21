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Моде едет в Киев с несколькими задачами, среди них вопрос войны и мира, - эксперт

Фото: премьер-министр Индии Нарендра Моди (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Премьер Индии Нарендра Моди едет в Киев с четко заданными несколькими вопросами. Они могут касаться прежде всего проблем национальной безопасности Индии, двусторонних отношений. С президентом Украины Владимиром Зеленским он будет говорить о вопросах войны и мира.

Об этом в комментарии YouTube-канала РБК-Украина сказал эксперт Роман Бессмертный.

Собеседник прокомментировал материал Bloomberg о том, что Индия якобы согласилась передавать сообщения между Зеленским и российским диктатором Владимиром Путиным.

"Надо как-то объяснить "Блумбергу", что почтальоны из таких как Моди... они не годятся в почтальоны. Это как у Дюма: для графа это мало, а просто для рыцаря это многовато", - говорит Бессмертный.

При этом он акцентировал, что Моди, безусловно, человек очень влиятельный, особенно исходя из того, что у него близкие отношения с Вашингтоном.

"Я уже не говорю, что исходя из того, что если победит на выборах в США Харрис, которая является потомком тамильских рахманов, еще когда семья дедушки жила в Индии... Это род рахманов, это высшая каста, это люди, которые принадлежали к управленческой элите и на самом деле Камала открыла совсем другой уровень общения с Моди", - говорит Бессмертный.

По словам эксперта, Моди является лидером по количеству выступлений с трибуны Конгресса США и он уважаемый там человек. Что выгодно американцам, Индии и Украине. Но, как отметил собеседник, надо понимать, что Индии нужно время, чтобы развернуться от России, потому что еще несколько лет назад ее ОПК на 80% зависело от России.

"Вот почему, в том числе, Моди едет в Киев, потому что у него в этом плане есть очень серьезные предложения и интересы. Более того, последний контракт украинской советской социалистической республики в Индию был на поставки самолетов АН-32 и выполнен на поставки сотни самолетов. Потом мы немного накосились в двусторонних отношениях", - напоминает эксперт.

Он считает, что сегодня у Нью-Дели и Киева есть возможность стать партнерами.

"Индия понимает, что превознесение Китая это проблема для Индии. У Дели по отношению к Киеву, как и у Киева по отношению к Дели есть очень серьезные предложения и пора это сорвать с места. Потому что смешно, между Индией и Украиной иметь товарооборот 1, 5 млрд долларов", - подытожил Бессмертный.

 

Визит Моди в Киев

Напомним, накануне Офис президента Украины официально подтвердил, что премьер-министр Индии Нарендра Моди посетит Украину в канун Дня Независимости - 23 августа.

Это будет первый в истории двусторонних отношений визит главы индийского правительства в наше государство.

Во время визита Моде встретится с главой государства Владимиром Зеленским и проведет с ним переговоры по двустороннему и многостороннему сотрудничеству. Также ожидается подписание ряда документов между Украиной и Индией.

Добавим, перед этим издание Bloomberg со ссылкой на источники писало, что Моди исключил роль посредника в окончании войны РФ в Украине. Однако страна все же согласилась передавать сообщения между Зеленским и Путиным.

При этом, как пишет Reuters, премьер Индии в Киеве "поделится перспективами" мирного разрешения конфликта.

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