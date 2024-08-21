Моди заявил, что в Киеве "поделится перспективами" об окончании войны между РФ и Украиной

Премьер-министру Индии Нарендра Моди во время своего визита в Киев планирует, в частности, обсудить возможность мирного окончания широкомасштабной войны между РФ и Украиной.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Перед своим отъездом в Польшу, а после - в Украину, индийский премьер заявил в среду о намерении в ходе визита в Киев "поделится перспективами" мирного разрешения конфликта.

Также глава правительства Индии рассказал, что в украинской столице постарается укрепить двустороннее сотрудничество между странами.

Говоря о мирных инициативах, Моди отметил, что "как друг и партнер мы надеемся на скорое восстановление мира и стабильности в регионе".

Визит Моди в Украину.

Ранее сообщалось, что индийский премьер Нарендра Моди посетит Украину 23 августа, где встретится с президентом Владимиром Зеленским.

Напомним, что в прессе еще в июле появлялись сообщения о том, что готовится такой визит. Такие слухи стали распространяться через несколько недель после того, как индийский премьер посетил Москву для встречи с российским диктатором Владимиром Путиным. А произошло это в тот день, когда росармия нанесла удар по детской больнице "Охматдет" в Киеве.

Как ранее писало издание Bloomberg, Индия согласилась передавать сообщения между Зеленским и Путиным. В то же время Моди исключает посредничество его страны в вопросе завершения войны между РФ и Украиной.

Кроме того, на днях в Офисе президента Украины подтвердили предстоящий визит Моде в эту пятницу, 23 августа. И назвали темы переговоров между ним и Зеленским.