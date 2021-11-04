Українцям дозволили купувати акції Pfizer

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) прийняла ряд рішень про допуск на український ринок капіталу іноземних цінних паперів, серед яких акції американської компанії Pfizer. Таким чином, тепер українські інвестори можуть скористатись можливістю інвестувати у 85 цінних паперів іноземних емітентів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НКЦПФР .

На засіданні 4 листопада цього року комісія дала старт обігу на українських регульованому і нерегульованому ринку таких компаній:

Як повідомляло РБК-Україна, виробник ліків Pfizer підвищив прогноз доходів від вакцини від COVID на 2021 рік до 36 млрд доларів. Спільно з BioNTech компанія розраховує виробити 3 млрд доз до кінця грудня.

Нагадаємо, у грудні 2020 року Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) допустила до обігу в Україні акції кількох іноземних компаній. Зокрема, до звернення допущені акції шести американських технологічних гігантів: Tesla Inc., Facebook Inc., Microsoft Corporation, Netflix Inc., Visa Inc. і Advanced Micro Devices Inc.

Відзначимо, в Україні дозволено купувати та продавати акції іноземних компаній з 2018 року, коли Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку внесла зміни до Положення про допуск цінних паперів іноземних емітентів до обігу на території України.