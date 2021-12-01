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Буде потрібна третя доза: у США не виключають оновлення поняття повної вакцинації

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Середа 01 грудня 2021 21:48
Буде потрібна третя доза: у США не виключають оновлення поняття повної вакцинації Фото: головний інфекціоніст США Ентоні Фаучі (flickr.com/bpc_bipartisan)
Автор: Валерія Поліщук

Головний інфекціоніст США Ентоні Фаучі не виключає, що поняття повної вакцинації від коронавірусу може змінитися. Зараз вакцинація вважається повною після того, як людина отримала дві дози вакцини від COVID.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг.

Журналісти запитали інфекціоніста, чи може бустерне щеплення стати обов'язковим для повної вакцинації від коронавірусу.

"Я не можу відповісти на це питання прямо зараз. На цей час визначення повністю вакцинованої людини - це два щеплення", - заявив Фаучі, відповідаючи на питання.

При цьому він додав, що поняття повної вакцинації може в майбутньому змінитися.

Нагадаємо, раніше у BioNTech заявили, що бустерне щеплення від коронавірусу збільшує захист від штаму "Омікрон".

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Сполучені Штати Америки вакцинация от коронавируса
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