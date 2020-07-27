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Модель управління УЗ неефективна і ускладнює роботу компанії, - ЦТС

Київ, Понеділок 27 липня 2020 18:22
Модель управління УЗ неефективна і ускладнює роботу компанії, - ЦТС
Фото: "Укрзалізниця" (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Основне завдання наглядової ради УЗ - стратегічні перетворення компанії

Наглядова рада "Укрзалізниці" перебрав на себе функції оперативного управління компанією, що негативно впливає на роботу УЗ і знижує прибутковість компанії.

Про це йдеться в статті на сайті Центру транспортних стратегій.

"Наявний стан речей суперечить функцій спостережної ради, основне завдання якого - стратегічні перетворення компанії, контролюючі та регулюючі функції", - зазначає профільне видання.

Зокрема, член наглядової ради УЗ Олег Журавльов раніше зазначав, що відсутність сформованого повноцінного правління призводить до того, що багато питань, які могли б і повинні вирішуватися на більш низькому рівні, вирішуються на рівні спостережної ради.

За словами автора матеріалу, така модель управління компанією неефективна і ускладнює роботу УЗ, в результаті чого вона недоотримує сотні мільйонів доходів.

"Показовий приклад неефективності нинішньої моделі керівництва - раніше анонсований продаж 285 тис. т брухту. За перше півріччя 2020 року продали 46 тис. т, тобто. тільки в частині металобрухту УЗ у першому півріччі недоотримала близько 400 млн грн. Менеджмент кілька разів ініціював це питання, але спостережну раду блокував всі пропозиції щодо прискорення продажу брухту. Як наслідок, НС не тільки не вирішує стратегічні завдання, але й гальмує нормальну операційну роботу УЗ, через що остання недоотримує сотні мільйонів гривень доходів", - повідомляється в матеріалі.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський на прес-конференції з нагоди першої річниці президентства заявив, що до питання реформи УЗ повернутися через місяць після закінчення карантину, зазначивши, що нині вона існує тільки на папері.

Водночас економіст Борис Кушнірук заявив, що "Укрзалізниця" стане привабливим для інвесторів тільки після поділу на окремі бізнеси.

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