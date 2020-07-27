Модель управления УЗ неэффективна и усложняет работу компании, - ЦТС

Фото: "Укрзализныця" (РБК-Украина)

Основная задача набсовета УЗ - стратегические преобразования компании

Набсовет "Укрзализныци" перебрал на себя функции оперативного управления компанией, что негативно влияет на работу УЗ и снижает доходность компании.

Об этом идет речь в статье на сайте Центра транспортных стратегий.

"Сложившееся положение вещей противоречит функциям набсовета, основная задача которого - стратегические преобразования компании, контролирующие и регулирующие функции", - отмечает профильное издание.

В частности, член наблюдательного совета УЗ Олег Журавлев ранее отмечал, что отсутствие полноценного сформированного правления приводит к тому, что многие вопросы, которые могли бы и должны решаться на более низком уровне, решаются на уровне набсовета.

По словам автора материала, такая модель управления компанией неэффективна и усложняет работу УЗ, в результате чего она недополучает сотни миллионов доходов.

"Показательный пример неэффективности нынешней модели руководства - ранее анонсированная продажа 285 тыс. т лома. За первое полугодие 2020 года продали 46 тыс. т, т.е. только в части металлолома УЗ в первом полугодии недополучила около 400 млн грн. Менеджмент несколько раз инициировал этот вопрос, но набсовет блокировал все предложения по ускорению продажи лома. Как следствие, НС не только не решает стратегические задачи, но и тормозит нормальную операционную работу УЗ, из-за чего последняя недополучает сотни миллионов гривен доходов", - сообщается в материале.

Напомним, президент Владимир Зеленский на пресс-конференции по случаю первой годовщины президентства заявил, что к вопросу реформы УЗ вернуться через месяц после окончание карантина, отметив, что ныне она существует только на бумаге.

В то же время, экономист Борис Кушнирук заявил, что "Укрзализныця" станет привлекательным для инвесторов только после разделения на отдельные бизнесы.