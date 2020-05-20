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Зеленский очікує на реформу "Укрзалізниці" одразу після карантину

Новини » Транспорт     20.05.2020 - 15:26
Зеленский очікує на реформу "Укрзалізниці" одразу після карантину
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

За його словами, реформа потребує багато сил та уваги, які зараз направлені перш за все на боротьбу з коронавірусом

Президент Володимир Зеленський розраховує, що Міністерство інфраструктури розпочне план реформування "Укрзалізниці" одразу після закінчення карантину.

Про це президент заявив під час прес-конференції, присвяченої річниці його президенства, передає кореспондент РБК-Україна.

"З приводу реформи "Укрзалізниці" - це окрема держава, "Укрзалізниця". Змінено керівника "Укрзалізниці", там є наглядова рада. У них є на папері (план реформування - ред.), на жаль, тільки на папері повністю реформа "Укрзалізниці", - сказав президент.

За його словами, реформа потребує багато сил та уваги, які зараз направлені перш за все на боротьбу з коронавірусом та евакуацію громадян України з інших країн.

Разом з тим, Зеленський зазначив, що міністр інфраструктури Владислав Криклій зможе повернутися до питання реформування української залізниці одразу після закінчення карантину, що очікується протягом місяця.

"Я не можу навіть сьогодні спрямовувати до нього питання, що там з "Укрзалізницею"… Думаю, через місяць, коли ми вийдемо з цього складного процесу, обов’язково перейдемо до реформування "Укрзалізниці", - зазначив Зеленський.

Нагадаємо, раніше міністр інфраструктури Владислав Криклій заявив, що не вдасться обійтися без збільшення тарифів УЗ на вантажоперевезення, зазначивши при цьому, що затвердження нового договору на надання УЗ послуг з організації перевезень вантажів відклали до липня.

Автор: Олександра Діденко

Теги Новини України Володимир ЗеленськийУкрзалізницяреформитарифи
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