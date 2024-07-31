Модель Германии и 2038 год? В СМИ появился "план" по Приднестровью: что говорят в Молдове

Молдова, вероятно, подготовила план реинтеграции Приднестровья. Он, в частности, включает в себя вывод российских войск по требованию Тирасполя.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NewsMaker.

На днях испанская газета El Pais обнародовала так называемый план реинтеграции Приднестровского региона. По информации издания, план подготовило консалтинговое агентство по заказу Кишинева.

Испанское СМИ отмечает, что полномасштабное российское вторжение в Украину создало уникальные условия, которыми Молдова хочет воспользоваться для восстановления экономической и политической реинтеграции.

По плану, опубликованный El Pais, Молдова якобы до 2038 года хочет возобновить контроль над Приднестровьем. Объединить Молдову хотят по примеру Германии (речь идет о вхождении Немецкой Демократической Республики (НДР) в состав Федеративной республики Германии (ФРГ), произошедшей в 1990 году).

План реинтеграции якобы должен закончиться референдумом и выводом российских войск из Приднестровья. Более того, вывод сил должен быть по требованию Тирасполя, их должна заменить международная миссия.

Отмечается, что в настоящее время в Приднестровье находится 500 российских так называемых "миротворцев" на контрольно-пропускных пунктах. Также Россия держит в регионе 1500 солдат.

Согласно данным El Pais, Молдова тайно встречается с руководителями Приднестровья, но переговоры еще на очень начальной стадии. Также издание отмечает, что Кишинев в этом году хочет договориться с Приднестровьем о подготовке судей, прокуроров и адвокатов. На следующих этапах Молдова якобы предложит жителям Приднестровья компенсацию цены на газ, а стороны начнут договариваться о политическом статусе региона. В 2027 году Кишинев и Тирасполь должны подойти к проведению референдума.

Реакция Кишинева

Фактически в Молдове не опровергли, но и не подтвердили заявления СМИ.

Бюро реинтеграции Молдовы в комментарии молдавскому изданию NewsMaker отметило, что у Кишинева есть официальные программы и план действий по реинтеграции.